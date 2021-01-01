شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل فشل مفاوضات ضم سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بالنادى الأهلى كواليس فشل مفاوضات القلعة الحمراء مع نادى صن داونز الجنوب أفريقى لضم الأوروجويانى جاستون سيرينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلى فى ضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لصفوف المارد الأحمر، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى يرغب فى ضم لاعب أجنبى بمواصفات خاصة.

وأكد المصدر أنه كان من الصعب الرضوخ لمطالب صن داونز المالية المبالغ فيها للتنازل عن سيرينو خلال الميركاتو الشتوي، مشيراً إلى أن النادى الجنوب أفريقى كان يصر على موقفه بشأن المبلغ المحدد لبيع سيرينو، وهو ما جعل هناك صعوبة فى التعاقد مع اللاعب.

وأوضح المصدر أنه من الصعب التفكير فى ضم سيرينو بعد نجاح الإدارة الحمراء فى التعاقد مع والتر بواليا، بسبب عدم وجود مكان لقيد اللاعب، لاسيما بعد الاستقرار على رفع اسم الأنجوالى جيرالدو.

وشدد المصدر على أن الأهلى سيقيد والتر بواليا على الفور حتى يكون جاهزا للمشاركة فى المباريات سواء المحلية أو الأفريقية.