شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: لجنة الزمالك نجحت فى إنجاز "المهام الصعبة" وجلسة مع ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بعد حسم اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز ملف التجديد رباعي الفريق الكروي الأول محمود عبد الرازق “شيكابالا” ويوسف إبراهيم “أوباما” وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبدالرحيم “جنش”، بالإضافة إلى تسوية كافة المستحقات المالية المتأخرة للتونسي فرجاني ساسي.

وأضاف قاسم أن تجديد اللاعبين يأتي لأنهم أبناء النادي ويستحقون أن نقف بجانبهم خلال الفترة الحالية.

وأشار المشرف على الكرة، إلى أن هناك جلسة خلال الأيام المقبلة، تجمع إدارة النادي، مع التونسي فرجاني ساسي، لحسم ملف تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وأوضح أن كافة المسئولين عن ملف الكرة في النادي استمروا بمقر القلعة البيضاء حتى الرابعة والنصف صباحاً حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل العقود والملفات حتى يستمر اللاعبون في حالة من التركيز الشديد

فى سياق آخر ، يضع البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك، خطة مباراة إنبي في مران الأبيض اليوم الذى يقام على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة قبل المواجهة المرتقبة بينهما في السابعة مساء غد، السبت، باستاد بتروسبورت فى الجولة الخامسة من الدورى الممتاز .

باتشيكو يركز على بعض الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها فى لقاء الغد أمام إنبي من خلال متابعته لمباريات الفريق البترولي الأخيرة تحت قيادة حلمى طولان، الذى يجيد اللعب أمام الكبار، حيث يركز باتشيكو على التسديد من بعيد لمحاولة إحراز هدف مبكر .