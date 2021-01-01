شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحتفل بعيد ميلاد على معلول "أسرع دليفرى فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لقناة النادى الأهلى عبر فيس بوك بعيد ميلاد الدولى التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق بطريقة خاصة ، حيث نشرت فيديو لنجم نسور قرطاج يركب موتوسيكل وهو فى طريقه لتوصيل الطلبات للمنازل على طريقة لقبه معلول الشهير "أسرع دليفرى فى مصر" والذى اشتهر به منذ لعبه للأهلى بسبب تمريراته السحرية التى تصل بالمهاجمين لهز شباك المنافسين.

ويحتفل على معلول اليوم الجمعة، بعيد ميلاده الـ31، لاسيما أنه من مواليد الأول من يناير لعام 1990، وسطر معلول مع النادى الأهلى قصة نجاح داخل أسوار ملعب التتش، بعدما صنع حالة عشق مع جماهير المارد الأحمر تخطت الحدود، وعلى مدار 5 سنوات قضاها معلول بين جدران القلعة الحمراء.

واستطاع "نسر قرطاج" خطف قلوب جماهير الأهلى مباراة بعد أخرى، بسبب الروح العالية وانسجامه مع المنظومة وعدم افتعال المشاكل بجانب أهدافه الحاسمة والقاتلة فضلا عن تمسكه بإرتداء الفانلة الحمراء تقديراً لجماهير النادى ورفضه عروض مغرية بالجملة للرحيل عن الأهلى.

وعالج الأهلى ضعف الجبهة اليسرى والانتقادات قبل موسمين بضم على معلول، قادما من الصفاقسى التونسى، لتصبح الجبهة اليسرى من وقتها كلمة السر فى أهداف الأحمر ووضح أن معلول صفقة سوبر بعد صناعة ذلك الفارق الكبير فى الجبهة اليسرى وتحريك اللعب منها وصناعة الأهداف وتهديد المُنافس، وهو ما جعله يشارك باستمرار طالما كان سليما بعدما أثبت نفسه بقوة وتأقلم سريعًا بخبرة ومهارة، وهو ما دفع إدارة النادى الأهلى لتجديد عقد اللاعب قبل عام من نهايته، ليتم تمديده لعامين آخرين ورفع راتبه السنوى تقديرا للدور الذى يقوم به اللاعب التونسى.

معلول حصد مع الصفاقسى التونسى الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2013 وكأس الكونفيدرالية الأفريقية عام 2013، وكأس شمال أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس عام 2009، كما استطاع تحقيق ألقاب فردية خلال مسيرته مع الساحرة المستديرة أولها هداف الرابطة التونسية المحترفة الأولى موسم 2016، فضلا عن أفضل لاعب أجنبى فى الدورى المصرى الممتاز موسمين 2019 /2020

الأهلى حافظ على اللاعب حتى صيف عام 2022، بعد المستويات المتميزة التى يقدمها حالياً، وتألقه فى مركز الظهير الأيسر بالأهلى فى الموسم الماضى، بـأهدافه وتمريراته الحاسمة، كما استطاع معلول أن يحقق مع المارد الأحمر الثلاثية التاريخية بالموسم الأخير بعد التتويج بالدورى وكأس مصر ودورى الابطال الافريقى ليرفع رصيد ألقابه مع الاهلى لتسعة بطولات هى 4 ألقاب للدورى الممتاز وثنائية لكأس السوبر المصرى وثنائية لكأس مصر وبطولة وحيده لدورى أبطال أفريقيا.

وخاض معلول مع الأهلى حتى الآن 143 مباراة بكل البطولات سجل 25 هدفاً وصنع 39 لزملائه، وأعرب على معلول عن عشقه للأطعمة المصرية خاصة "العكاوى"، كما كشف عن عشقه لإسماعيل ياسين وأفلام الكارتون ولعبة فيفا مشيرا إلى حبه الكبير لكريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

وتحدث على معلول عن حبه لزوجته ومدى دعمها له دائم، وأوضح ان لديه هواية غير كرة القدم، وهى لعب الكرة الطائرة، مختتما حديثه بأن أكثر مدينة يحب السفر إليها هى مدينته صفاقس للجلوس مع عائلته وأصدقائه.