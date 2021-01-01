"حمدي يعود".. تعرف على تشكيل بيراميدز أمام الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم الجمعة، أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة الخامسة بجدول ترتيب الدوري.

وشهد التشكيل عودة محمد حمدي بعد تعافيه من العارض الصحي الذي تعرض له.

وجاء تشكيل بيراميدز الأساسي لمباراة الإنتاج الحربي كالتالي:

حارس مرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، أحمد سامي، علي جبر، محمد حمدي.

لاعبا ارتكاز: نبيل دونجا وعمر جابر.

خط وسط متقدم: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، أحمد الشيخ.

مهاجم: جون أنطوي.

ويدخل بيراميدز المباراة المباراة وهو في المركز الـ 12 برصيد 4 نقاط، ينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 16 بالرصيد ذاته.