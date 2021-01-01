تحديد موعد أول ظهور لوالتر بواليا في تدريبات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حدّد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني موعد أول ظهور لوالتر بواليا في تدريبات الفريق الأحمر.

وتقرر أن ينتظم بواليا في تدريبات الأهلي غدا السبت من أجل الاستعداد للمشاركة مع الفريق في المباريات المقبلة.

ولم يتحدد حتى الآن رقم القميص الذي سيرتديه صاحب الـ25 عاما مع فريقه الجديد.

وأعلن الأهلي تعاقده مع بواليا أمس الخميس، ووقَّع اللاعب على عقد يبدأ منذ مطلع يناير الحالي ويمتد لأربعة مواسم.

وكان بواليا انضم إلى الجونة قادما من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019.

يُذكر أن بواليا أحرز ثلاثة أهداف في الموسم الجاري 2020/2021 ليحتل صدارة الهدافين في الدوري المصري.