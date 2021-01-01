بعد صفقة بواليا.. جاكسون موليكا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص الكونجولي جاكسون موليكا، مهاجم ستاندارد لييج البلجيكي، على توجيه رسالة لجماهير الأهلي بمناسبة العام الجديد 2021.

وكان موليكا، مهاجم مازيمبي السابق، أحد أبرز المرشحين للانتقال إلى الأهلي خلال آخر عامين بعدما لفت الأنظار مع الفريق الكونغولي.

ونشر موليكا صورة له بقميص الأهلي عبر "ستوري" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ووجه رسالة لجماهير المارد الأحمر.

وكتب صاحب الـ21 عاما: "عام جديد سعيد لكل جماهير الأهلي الذي يحملونني في قلوبهم، أحبكم ويحفظكم الله".

يُذكر أن الأهلي تعاقد مع والتر بواليا من الجونة للانضمام إلى صفوف الفريق لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.