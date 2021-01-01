رسميا.. الإسماعيلي يعلن قبول اعتذار وهبة.. ويكشف عن المدرب المؤقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان قبول اعتذار محمد وهبة عن عدم استمراره كمدير فني للفريق.

وكان وهبة اعتذر عن عدم استمراره مع الإسماعيلي رغم إعلان النادي في وقت سابق عن تعيينه مديرا فنيا للفريق حتى نهاية البطولة العربية.

وأصدر الإسماعيلي بيانا، اليوم الجمعة، يعلن فيه قبول اعتذار وهبة وتكليف أبو طالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفترة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قرر إقالة المدرب البرازيلي هيرون ريكاردو لسوء النتائج، ثم تم تعيين طلعت يوسف كمدير فني للفريق لكنه اعتذر عن عدم قبول المهمة.

وتولى محمد وهبة قيادة الإسماعيلي في آخر مباراتين، حيث تعادل سلبيا مع البنك الأهلي ثم قاد الدراويش لتحقيق أول فوز في المباراة الأخيرة أمام أسوان بنتيجة (2-0).

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس في الدوري بعد مرور خمس جولات، حيث حصد ست نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث مباريات والخسارة في لقاء.

ويلتقي الدراويش أمام مصر المقاصة يوم الأحد المقبل بالدوري المصري.

يُذكر أن الإسماعيلي سيلعب أمام الرجاء المغربي يوم 11 يناير المقبل في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية، بعدما فاز في مصر ذهابا (1-0).