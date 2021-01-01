ميتشو لمصراوي: بواليا لا يمكنه اللعب لمنتخب زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

إمتدح الصربي ميتشو، المدير الفني للمنتخب الزامبي، والتر بواليا، لاعب النادي الأهلي الجديد مؤكدًا أنه لاعب يملك إمكانيات جيدة.

وكان النادي الأهلي قد أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة التعاقد مع اللاعب بعقد لمدة 4 سنوات تبدأ من يناير الجاري.

والتر بواليا وُلدَ في زامبيا في مايو من عام 1995 ولعب في صفوف نادي نكانا الزامبي لكنه يحمل الجنسية الكونغولية.

وقال ميتشو من خلال تصريحات لمصراوي: "والترا بواليا لاعب رائع، كنت أتمنى أن يكون ضمن صفوف المنتخب الزامبي، لكنه للأسف يحمل الجنسية الكونغولية."

ولم يسجل ابن الـ25 أي مشاركة دولية حتى الآن رفقة المنتخب الكونغولي، وفقًا لموقع ترانسفير ماركيت الذي نشر مشاركات للاعب فقط من خلال نكانا الزامبي قبل أن ينضم لصفوف الجونة في يوليو من عام 2019.

ونجح بواليا في تسجيل 3 أهداف حتى الآن في دوري WE المصري رفقة الجونة بعد 5 جولات من بداية البطولة.