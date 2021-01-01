مصدر: الأهلي لم يتفاوض لضم أحمد سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

نفى مصدر في النادي الأهلي، أن يكون هناك أي اتصالات قد جرت بين إدارة النادي وبين مسؤولي طلائع الجيش من أجل التعاقد مع لاعب الفريق أحمد سمير.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال مصدر في النادي الأهلي من خلال تصريحات لمصراوي، إن هذه التقارير غير دقيقة بالمرة، وأن إدارة القلعة الحمراء لم تفكر مطلقًا في التعاقد مع اللاعب.

سمير المولود في عام 1994 دافع عن ألوان عدد من الأندية أبرزها الزمالك والإسماعيلي كما لعب في صفوف وادي دجلة قبل أن ينضم لصفوف طلائع الجيش.

وكان النادي الأهلي قد دشن موسم الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع والتر بواليا قادمًا من الجونة لمدة أربع سنوات تبدأ من يناير 2021.