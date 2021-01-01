الخليج 365 يكشف القيمة الحقيقية لصفقة انتقال بواليا إلى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: كشف مصدر مسؤول التفاصيل المالية لصفقة تعاقد مع الأهلي مع الكونجولي-الزامبي والتر بواليا من صفوف الجونة. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن صفقة والتر بواليا كلفت خزائن الأهلي مبلغًا أقل من مليوني دولار. وأضاف أن صفقة إعارة عربي بدر لاعب الأهلي الشاب إلى صفوف الجونة ستكون خارج صفقة التعاقد مع بواليا. وأعلن الأهلي تعاقده مع بواليا أمس الخميس، ووقَّع اللاعب على عقد يبدأ منذ مطلع يناير الحالي ويمتد لأربعة مواسم. وكان بواليا (25 عاما) انضم إلى الجونة قادما من نكانا ريد ديفيلز الزامبي في عام 2019. يُذكر أن بواليا أحرز ثلاثة أهداف في الموسم الجاري 2020/2021 ليحتل صدارة الهدافين في الدوري المصري.

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