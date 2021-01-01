"صلاح فتش هاتفي وكنت أرجل واحد في المنتخب".. وردة يتحدث عن واقعة التحرش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

فتح عمرو وردة نجم منتخب مصر ونادي فولوس اليوناني ملف قضية التحرش بعارضة أزياء مكسيكية، والتي كانت سببًا في استبعاده عن الفراعنة.

وقال وردة: "كنت أرجل واحد في منتخب مصر بشهادة الناس مع إني عمري ما لعبت في مركزي".

وأضاف في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" أنه شعر برغبة في النيل من المنتخب وتقديمه كبش فداء لخروج المنتخب من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم.

وعن دور صلاح في احتواء أزمته رد وردة : "تم تصوير الأمر على أن صلاح يدافع عن خطأ، وهو عكس الحقيقة، صلاح كان قريبًا مني، ومنحته هاتفي ليفتشه، ويطلع ويشهد بما شاهده".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد وردة من المنتخب في يونيو 2019، الأربعاء قبل ساعات مباراة مواجهة الكونغو في الجولة الثالثة من كأس الأمم الأفريقية 2019.

وانتشر "فيديو مخل" لوردة أرسله لعارضة أزياء مكسيكية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، ما استدعي اعتذار اللاعب؛ ليكتفي اتحاد الكرة بإيقافه في الدور الأول بعد إيقاف قرار استبعاده من القائمة.

وتدخل محمد صلاح ومجموعة من اللاعبين في المنتخب؛ لتخفيف عقوبة وردة بعد اعتذار اللاعب.

وارتبط عمرو وردة ، بالعديد من الأزمات افتعلها خلال السنوات الأخيرة، كان آخرها مع صحفية يونانية تدعى "ديمي ستاماتيليا" الصيف الماضي.

واستغنى نادي لاريسا عن خدمات وردة الذي كان يلعب لصالح صفوفه على سبيل الإعارة من باوك، بسبب مخالفات تأديبية خطيرة دون الكشف عنها.

وردة كان رحل عن باوك بسبب التحفظ على سلوكياته؛ ليقرر المدير الفني للفريق اليوناني استبعاد اللاعب من الموسم التحضيري ليرحل إلى فيريينسي البرتغالي.

وفشل وردة في الانضمام إلي فيريينسي بسبب اتهامه بالتحرش مع اثنين من زوجات لاعبي الفريق البرتغالي.

ويبلغ عمرو وردة من العمر 27 عامًا وسبق له اللعب للنادي الأهلي والاتحاد السكندري في مصر؛ ليحترف في اليونان وينتقل بين أندية، بانيتوليكوس وباوك وأتروميتوس ولاريسا وفولوس.