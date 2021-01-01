رئيس وفاق سطيف الجزائري يطالب بتكريم خاص لفريقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

طالب كمال لافي رئيس نادي وفاق سطيف المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، مسؤولي اتحاد الكرة في بلاده بتكريم خاص لفريقه نظير النتائج الإيجابية التي يحققها منذ أكثر من عام.

وحافظ وفاق سطيف على سجله خاليا من الهزائم في 20 مباراة رسمية في كل المسابقات، حيث تعود آخر خسارة له إلى 30 تشرين ثان/نوفمبر 2019، عندما سقط أمام مضيفه شباب قسنطينة 1 / 3 في المرحلة الــ12 من الدوري الجزائري للمحترفين بالموسم الماضي.

وقال لافي في تصريحات للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة :"ما حققه وفاق سطيف يستحق التفاتة من مسؤولي اتحاد الكرة في الجزائر الذين يتعين عليهم تكريم الجهاز الفني واللاعبين على كل ما بذلوه. إنجاز الفريق يستحق عليه نجمة وأيضا أن يدون في كتاب جينيس للأرقام القياسية".

وأكد لافي أن وفاق سطيف سيخوض كل المباريات بهدف الحفاظ على استمرارية الانتصارات، وأن هدف الإدارة الجديدة هو وضع الفريق على السكة الصحيحة.

من جهة أخرى، كشف لافي أن المسؤولين يعملون جاهدين على صرف رواتب أعضاء الجهاز الفني واللاعبين المتأخرة في أقرب وقت، لافتا إلى تمسك الفريق بالمهاجم الحبيب بوقلمونة، الذي يواجه مشاكل عائلية لا علاقة لها بالجانب الرياضي.

وأشار لافي إلى أنه متمسك بتنفيذ برنامجه الانتخابي خاصة فتح باب الاكتتاب الجماهيري، وتطوير أكاديمية النادي، وتمكين الشركة الرياضية من إيرادات مالية.