نيمار يحتفل بالعام الجديد بحضور 500 شخص

احتفل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان بالسنة الجديدة 2021 على طريقته الخاصة، حيث رد على الانتقادات التي وجهت له في بلاده لإقامة حفل حضره 500 شخص خلال احتفالات الكريسماس.

نشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”، ليلقي نظره أنه تلقى هدية استمع

على إثرها لأغنية “Papi is single” ليؤكد على احتفاله بليلة رأس السنة بالأمس بمفرده.

قال نيمار عبر حسابه، “عشاء صغير بالمنزل، بمسافة بين كل مقعد وآخر.

وكان نيمار تعرض لحملة قوية من الإنتقادات على آثر الحفل الذي نظمه

نجم باريس سان جيرمان في في قصره بالبرزايل ودعا إليه أكثر من 500 فرد ، رغم الاجراءات الاحترازية التي تطبقها السلطات البرازيلية وتمنع التجمعات وتؤكدة ضرورة الاحتفاظ بالتباعد الإجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد

ورغم المطالبة بعدم إستخدام الهواتف المحمولة ، إلا أن عارضات الأزياء المدعوات في الحفل تبادلا إلتقاط الصور والفيديوهات عبر حساباتهم الشخصية مما آثار ضجة في البرازيل.