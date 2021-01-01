الاتفاق السعودي يعلن غياب مبولحي 6 اسابيع

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الحارس الجزائري وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق رايس مبولحي، ظهر اليوم الجمعة، عن إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في الرباط الجانبي للركبة ويحتاج

إلى 6 أسابيع قبل العودة للتدريبات الجماعية.

كان رايس مبولحي تعرض للإصابة بإلتواء في ركبته قبل نهاية التدريب الأخير الذي أجري يوم أمس

الخميس على ملعب عبدالله الدبل بالنادي قبل مواجهة الوحدة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ11 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الوحدة مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.