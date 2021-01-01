اتحاد الكرة يعلن استمرار القيد أيام العطلات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بدء فترة القيد الشتوية ويستمر العمل أيضًا للتسجيل أيام الجمعة والعطلات، إضافة إلى أيام العمل حتى الرابعة مساءً طوال شهر يناير بينما

يستمر العمل في اليوم الأخير منه حتى الثانية عشرة مساءا.

جاء بيان الاتحاد كالتالي: "تبدأ اليوم فترة القيد الشتوية، كما أعلن

الاتحاد المصري لكرة القدم، فيما تقرر أن يستمر العمل أيضًا للتسجيل أيام الجمعة والعطلات، إضافة إلى أيام العمل حتى الرابعة مساءً طوال شهر يناير ، بينما يستمر العمل في اليوم الأخير منه حتى الثانية عشرة مساءً".