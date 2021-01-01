تشكيل الإنتاج الحربي أمام بيراميدز

أعلن مختار مختار، المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه أمام بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز. جاء تشكيل الإنتاج الحربي لمباراة اليوم كالتالي: أحمد يحيى، الشبراوي، معاذ الحناوي، محمد الشبيني علي فتحي، مصطفى الجبل، علاء سلامة، عبدالرحمن شيكا، محمد فييرا، محمد عبدالمجيد، مامادو نياس. اليوم كالتالي: أحمد يحيى، الشبراوي، معاذ الحناوي، محمد الشبيني علي فتحي، مصطفى الجبل، علاء سلامة، عبدالرحمن شيكا، محمد فييرا، محمد عبدالمجيد، مامادو نياس.

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