فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد ٢٠٠٥، على ضيفه كهرباء غرب بتسعه أهداف مقابل لاشئ، في المبارة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعه على ملاعب الناشئين بالنادي، وذلك في الجولة الرابعه، ضمن منافسات دوري منطقة الجيزة.
أحرز أهداف الزمالك يوسف أحمد ثلاثه أهداف، عمار ياسر ثلاثه أهداف، محمود عصام هدفين،يوسف وائل.
من جانبة أكد شريف خليل المدير الفني للفريق أن الفوز على كهرباء غرب اليوم بتسعة أهداف نظيفة في الدوري يعد بداية لتصحيح وضع الفريق في جدول الترتيب، والمنافسة بقوة على الفوز بلقب البطولة، كما أنه منح اللاعبينثقة كبيرة في قدراتهم.
وقال شريف إن اللاعبين تحلوا اليوم بشخصية الزمالك وقدموا مباراة قوية للغاية، ورغم الفوز بتسعه اهداف فإنه كان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف لولا الفرص المهدرة.
ويضم الجهاز الفني للفريق شريف خليل مدير فني ، يعاونه كل من محمد إبراهيم مدرب، حسام فتحي مدرب مساعد، محمد عبدالجواد مدرب حراس مرمى، محمد علام أخصائي علاج طبيعي ، محمد كمال إداري الفريق.
كانت هذه تفاصيل خبر زمالك 2005 يفوز على كهرباء غرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.