المقاولون العرب يطير لتونس صباح الأحد استعدادًا للنجم الساحلي

تظير بعثة فريق المقاولون العرب، في السابعة من صباح يوم الأحد، لتونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي، ضمن منافسات إياب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كان المقاولون تعادل سلبيًا دون أهداف أمام النجم الساحلي في مباراة الذهاب على ستاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره النجم الساحلي يوم ٦ يناير من ٢٠٢١ المقبل، على ملعب مصطفى

بن جنات بمدينة المنستير.

يخضع فريق المقاولون، لمسحة كورونا اليوم الجمعة، قبل السفر لتونس، ويأمل في تعافي اللاعبين المصابين، وتحول عينتهم لسلبية، وهم باسم علي وأحمد داوودا، وعبدالرحمن جبنة، وعبد الله ياسين.

وكان المقاولون العرب استعاد منذ أيام ٤ لاعبين بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، إذ

جاءت مسحتهم سلبية، وهم محمد سمير، سيف الدين الجزيري، هيثم جويني،أحمد الشيمي، فضلًا عن تعافي محمد أبو العلا محلل أداء المقاولون.

ويستعد المقاولون العرب بقوة للنجم الساحلي للفوز عليه، من أجل العبور للدور المقبل مع صعوبة المهمة، مستغلًا معنويات لاعبيه المرتفعة بعد فوزه في مباراة البنك الأهلي بهدفين نظيفين بالدوري.

يدرس الجهاز الفني لفريق المقاولون مباريات النجم الساحلي الأخيرة، ومباراة الذهاب بالإضافة لترقبه لمباراة النجم أمام الترجي المقرر لها غدًا الجمعة ضمن منافسات الدوري التونسي.