مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر اليوم 1/1/2021

أسلحة الترجي

يحشد الترجي أسلحته من أجل تحقيق الفوز بلقاء الكلاسيكو ضد النجم الساحلي وتعزيز الصدارة، خاصة أن أبناء باب سويقة تفوقوا في المواجهات الأخيرة ضد أبناء سوسة.

وعقد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي اجتماعاً مع لاعبيه خلال الساعات الماضية، قبل لقاء النجم الساحلي، وطالبهم بتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة.

ويفتقد الترجي خدمات الحارس المخضرم فاروق بن مصطفى ونسيم بن خليفة وماهر بلصغير بسبب الإصابة.

ويعتمد المدرب معين الشعباني المدير الفني للترجي على تشكيلته التي تضم 4-2-3-1 بوجود الحارس المخضرم معز بن شريفية وأمامه رباعي خط الدفاع بقيادة الجزائري محمد أمين توجاي وخليل شمام، ويمينا حمدي النقاز ويسارا أمين بن حميدة.

ويقود خط الوسط الإيفواري فوسيني كوليبالي وبجواره غيلان الشعلالي وأمامهما عبد الرؤوف بلغيث صانع الألعاب بجانب ثلاثي

الهجوم الليبي حمدو الهوني وفادي بن شوق ومحمد علي بن حمودة أو طه ياسين الخنيسي.

أوراق النجم الساحلي

يسعى النجم الساحلي بقيادة مديره الفني البرتغالي جورفان فييرا لتحقيق الفوز وحسم النقاط الثلاث وكسر تفوق الترجي واعتلاء الصدارة.

ويغيب عن النجم الساحلي الحارس أيمن المثلوثي وأمين بن عمر بسبب الإصابة، وعقد فييرا جلسات مع لاعبيه من أجل مطالبتهم بالتغلب على الترجي وشرح نقاط القوة والضعف في صفوف أصحاب الأرض.

ويعتمد فييرا على طريقة 4-3-3 بوجود الحارس رامي القابسي وأمامه رباعي خط الدفاع وجدي كشريدة الظهير الأيمن وصدام بن عزيزة وصالح الحرابي ثنائي الخط الخلفي ومرتضى بن وناس الظهير الأيسر.

ويقود خحط الوسط سليم بوخشنوش وبجواره حمزة لحمر والفنزويلي داروين جونزاليز وأمامهما ياسين الشيخاوي وفي الهجوم الإيفواري سليماني كوليبالي ورضوان زردوم.

وأكد المصري محمد حشيش لاعب الملعب التونسي الأسبق لـ“الوفد“ أنه تابع الترجي والنجم في مستهل مشوارهما الأفريقي سواء بدوري الأبطال أو الكونفدرالية، موضحا أن الفريقين في بداية الموسم واللياقة البدنية لم تكتمل.

وأشار إلى أن النجم الساحلي فريق منظم بقيادة فييرا ويلعب كرة قدم جماعية ولديه العديد من عناصر الخبرة على رأسهم الشيخاوي ولحمر وكشريدة.

وأوضح أن الترجي يعيش استقرارا مع معين الشعباني وهو ما يعوض رحيل بعض لاعبيه في العامين الأخيرين، ولكن الإدارة تعاقدت مع بعض أصحاب الخبرات مثل النقاز وعودة غيلان الشعلالي وكلها أمور أعادت للفريق الثقة بعد خسارة لقب دوري الأبطال.