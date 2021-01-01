مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي بث مباشر " يلا شوت الجديد " | الوفد

يستضيف ملعب (حمادي العقربي) الكلاسيكو التونسي المرتقب بين الترجي والنجم الساحلي اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري التونسي.

ويستعرض ”الوفد“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي والنجم الساحلي، في السطور القادمة:

الموعد والقنوات الناقلة

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تقام المباراة على ملعب (حمادي العقربي) في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس، ويديرها الحكم وليد الجريدي.

وتذاع المباراة عبر القناة الأولى بالتليفزيون التونسي بصوت المعلق عبد الرحمن العش.

ترتيب الفريقين

يحتل الترجي صدارة ترتيب الدوري التونسي برصيد 10 نقاط خلال 4 مباريات بواقع 3 انتصارات وتعادل ودون هزيمة، وسجل الترجي 5 أهداف واستقبل هدفين.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني برصيد 9 نقاط من خلال 3 انتصارات وهزيمة واحدة، وسجل النجم 8 أهداف واستقبل 4

أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 15 أغسطس الماضي، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، ويتفوق الترجي على النجم الساحلي الذي لم يفز في آخر 12 مواجهة جمعته بالترجي.

ولم يفز النجم الساحلي على الترجي منذ تغلبه بنتيجة 3-0 يوم 24 ديسمبر 2015.