سوق الانتقالات بعد بريكست | ماذا تغير مع أندية الدوري الانجليزي؟

سيصبح التعاقد مع لاعبين أوروبيين أكثر صعوبة بالنسبة لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من اليوم الجمعة عندما تدخل الأتفاقية الجديدة التي تحكم العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وفي السابق، كانت اتفاقية انتقالية هي التي تنظم العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام كل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي بتطوير قواعد جديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية. وفيما يلي لمحة عامة عن الوضع.

ماذا يعني التعاقد مع لاعبين من الاتحاد الأوروبي؟

لم يعد بوسع الأندية الإنجليزية التعاقد مع لاعبين بحرية، وبدلًا من ذلك سيتعين على اللاعبين الأوربيين الحصول على تصاريح للعمل والتي كانت تطلب في السابق من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ما هو المطلوب للحصول على تصريح للعمل؟

يتم استخدام نظام النقاط حسب الظهور في المباريات الدولية، ومستوى النادي السابق للاعب، ومدى النجاح في المنافسات القارية وعدد المباريات التي لعبها. ويضمن الوصول للحد الأدنى من النقاط المطلوبة الحصول على تصريح عمل مع وجود لجنة متوفرة دائمًا لإقرار حالات أخرى.

وماذا يعني هذا الأمر بالنسبة للاعبي الاتحاد الأوروبي المتواجدين في إنجلترا؟

لن يتغير شيء بالنسبة للاعبين المتواجدين حاليًا في إنجلترا ولكن سيتعين عليهم أن يقوموا بملء طلب للبقاء.

وما هي القواعد التي تسري على اللاعبين الناشئين؟

تواجه أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تغييرًا هنا حيث أنها لم يعد بإمكانها التعاقد مع لاعبين أجانب تحت سن 18 عامًا وبإمكانها فقط التعاقد مع ثلاثة لاعبين تحت 21 عامًا في كل فترة انتقالات. وعلى سبيل المثال، ووفقًا للقواعد الجديدة، لم يعد بإمكان بول بوجبا، الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، أن يبدأ مسيرته مع مانشستر يونايتد بعمر 16 عامًا.

كيف تم تلقي القواعد الجديدة؟

أصدرت هيئات إدارة كرة القدم المختلفة بيانًا مشتركًا تعرب فيه عن رضاها رغم أن الاتحاد الإنجليزي هو أكثر المستفيدين، نظريًا. ويجب أن يؤدي تخفيض عدد الأجانب في الدوري لزيادة فرص اللاعبين الإنجليز وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المنتخب الإنجليزي.

بماذا يفكر يورجن كلوب منتقد بريكست؟

لا يتفق يورجن كلوب مدرب ليفربول مع هذا الوضع . وقال لصحيفة “ذا جارديان” مؤخرًا :”لا يمكننا خلق المزيد من المواهب لأننا ننكر مواهب أخرى”، موضحًا أن فرق الشباب في إنجلترا ناجحة، مضيفًا: :” دعونا نفكر لماذا حدث هذا. كان لديهم الكثير من اللاعبين، يلعبون كرة القدم بشكل جيد، أنه مُفيد”.