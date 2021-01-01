بث مباشر | مشاهدة مباراة شباب الاهلي دبي والوصل في الدوري الاماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “شباب الاهلي دبي والوصل” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 1-1-2021 ضمن الجولة 12 الدوري الاماراتي “دوري الخليج العربي الاماراتي”.

ينقل البث المباشر لمباراة “شباب الاهلي دبي والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “محمد الشامسى”، كما ينقل على قناة دبي الرياضية بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وينطلق بث مباشر مواجهة شباب الاهلي دبي والوصل في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي الوصل نظيرة شباب الاهلي دبي في “ديربي دبي” الذي يحمل 14 لقب، حيث توج كل فريق باللقب 7 مرات، وستكون مواجهة اليوم هي أول ديربي في الدوري الاماراتي في العام الجديد “2021”.

ويتواجد نادي الوصل في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وبنفس الرصيد يتواجد نادي شباب الاهلي دبي في المركز الثامن، وحقق الامبراطور الفوز في الجولة الماضية على حساب “خورفكان”، بينما تعادل الفرسان مع بني ياس.

ويتشابه الفريقان ايضًا بالدماء المتجددة على دكة البدلاء، وتحديدًا على صعيد المدربين، بعدما قام الوصل بتعيين المدرب البرازيلي “أودير هليمان” على رأس القيادة الفنية للفريق قبل أيام قليلة ماضية، فيما استعان شباب الاهلي دبي بالمدرب الاماراتي “مهدي علي”، وذلك املاً في تحسين نتائج ووضع الفريقين خلال الفترة القادمة.

وشهدت آخر 5 مواجهات بين شباب الاهلي دبي والوصل في الدوري الاماراتي، انتصارين للفرسان مقابل فوزين للإمبراطور، فيما سيطر التعادل على لقاء وحيد.

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