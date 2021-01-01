شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 معلومات عن والتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حسم مجلس إدارة النادي الأهلي أولى صفقات الشتاء لفريق الكرة بالنادي بالاعلان عن ضم والتر بواليا، مهاجم فريق نادي الجونة لمدة 4 مواسم مقبلة.

وجاء التعاقد مع بواليا كبديل لصفقة الأروجواني سيرينو، بعد رفض فريق صن داونز الجنوب أفريقي التفريط في خدماته للأهلي.

ونرصد في التقرير التالي 10 معلومات عن مهاجم الأهلي الجديد.

والتر بواليا وُلد مايو من عام 1995، حيث وُلد في مدية ‏لوساكا الزامبية ويبلغ من العمر 25 عاماً، ويحمل الجنسيتين الزامبية ‏والكونغوليية‎.‎

بواليا سجل 3 أهداف مع الجونة بالدوري هذا الموسم منهم هدف هو الأسرع في المسابقة حتى الاّن عقب 18 ثانية مرت من عمر مباراة فريقه أمام الطلائع.

بواليا خاض مشاركات قارية مع فريقه الأسبق نكانا ريد فيلز الزامبي، حيث شارك معه في الكونفدرالية ونجح في تسجيل هدفين في شباك الهلال السوداني، كذلك خاض منافسات دوري الأبطال وتسجيله هدفاً في مرمى سيمبا التنزاني.

سجل بواليا 16 هدفاً في الدوري المصري بقميص الجونة بواقع 13 في الموسم الماضي و3 أهداف هذا الموسم، حيث كان هو هداف الأجانب في مسابقة الموسم الماضي.

ويعتبر نادي بيراميدز هو أكثر الأندية التي استقبلت شباكها أهدافاً من ‏خلال بواليا بالرقم 3، بواقع هدفين في لقاء الدور الثاني للموسم الماضي ‏وآخر في لقاء الدور الأول، كما تألق الزامبي بواليا في مباراة الجونة أمام ‏الزمالك بالدور الثاني للموسم الماضي وأحرز هدفين لمصلحة فريقه في ‏ملعب القاهرة.

28 هدفاً سجلهم اللاعب صاحب الـ 1.80 متراً من الطول، في الدوري الزامبي أبرزهم موسم 2018 الذي نجح في احراز 11 هدفاً خلاله مع نكانا، وأحرز اللاعب هدفين خلال مشواره في كأس زامبيا.

خاض بواليا 119 مباراة مع نكانا والجونة ونجح اللاعب في إحراز 49 هدفاً، بنسبة تبلغ 0.43 هدفاً في المباراة الواحدة.

بواليا هو الصفقة الثانية للأهلي من الجونة، حيث سبقه الحارس شريف إكرامي الذي إنضم للقلعة الحمراء في موسم 2010-2011 بعدما كان لاعباً في صفوف فريق الشباب بالأهلي قبل خروجه للاحتراف.

لعب بواليا أمام الأهلي مباراتين وذلك في الدوري الموسم الماضي، شارك في الاولى بشكل كامل لمدة 90 دقيقة وحصل على بطاقة صفراء، وشارك في الثانية لمدة 87 دقثيقة قبل أن يتم استبداله، ولم يسجل ولم يصنع أهداف.

4 بطاقات صفراء هي حصيلة اللاعب من البطاقات الملونة خلال مشواره مع الجونة في الدوري المصري.