شكرا لقرائتكم خبر عن قبل بواليا.. صفقة وحيدة انضمت للأهلي من الجونة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد النادي الأهلي مع المهاجم الزامبي والتر بواليا، قادماً من صفوف الجونة، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويعتبر بواليا هو ثاني لاعب ينتقل للنادي الأهلي من صفوف الجونة، حيث كانت الصفقة الأولى قبل 10 مواسم ماضية.

ويعتبر شريف إكرامي حارس الأهلي السابق وبيراميدز الحالي هو أول لاعب ينتقل بشكل رسمي من الجونة للأهلي بعقد بيع نهائي.

وعاد إكرامي من رحلة احترافه في فينورد الهولندي في عام 2009 للانضمام لصفوف الجونة، ليتألق في حراسة عرين النادي الساحلي ويعلن النادي الأحمر عودته مجدداً لصفوفه في 2010-2011، بعدما كان أحد حراس الفريق في مرحلتي الناشئين والشباب.

وحرس شريف إكرامي مرمى القلعة الحمراء خلال 256 مباراة استقبلت شباكه خلالها 178 هدفاً، بينما خرج بشباك نظيفة خلال 119 مباراة رسمية مع الأهلي.

وظفر إكرامي مع الأهلي بعدد كبير من الألقاب وصل للرقم 18، بواقع 7 ألقاب للدوري ولقب وحيد بكأس مصر، ولقبين بالسوبر الأفريقي ولقبين بدوري أبطال أفريقيا ولقب للكونفدرالية، فضلاً عن 5 تتويجات بالسوبر المحلي.

تُرى ماذا سيحقق بواليا بقميص الأهلي في ثاني الصفقات التي يبرمها النادي الأحمر من الجونة؟