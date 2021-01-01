شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يختار قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بعد مران اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجمعة، مرانه الختامي على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعداداً لمواجهة إنبي ببطولة الدوري.

ومن المقررأن يعلن الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو عن قائمة اللاعبين المختارين للقاء عقب التدريب، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة.



ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها 2 يناير المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العام.



والجدير بالذكر أن الفريق افتتح مشواره ببطولة الدوري بالفوز على المقاولون العرب بهدفين دون رد، ثم تعادل مع بيراميدز إيجابيا بهدف لمثله في الجولة الثانية، في الجولة الثالثة فاز على سموحة بهدفين دون رد.