شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان سوبر البراعم في نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاضت فرق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك ٣ مباريات، اليوم الجمعة، في ٣ أعمار سنية مختلفة، ضمن أولى جولات مهرجان سوبر البراعم، المُقام على ملاعب الناشئين بالنادي.

وفاز فريق الزمالك مواليد 2011، بقيادة مديره الفني عمرو عبدالمجيد، على نظيره البرامي بخماسية نظيفة، فيما فاز فريق مواليد 2010 بقيادة مديره الفني عمرو إيدر على نظيره وردان بسداسية نظيفة، بينما فاز فريق مواليد 2009 بقيادة مديره الفني إيهاب رفاعي على نظيره الكوم الأحمر بنتيجة 15-0.

ومن المقرر أن تُستكمل مباريات مهرجان سوبر البراعم، يوم غد السبت بملاعب النادي. وياتي انطلاق المهرجان رغم انتشار فيروس كورونا حيث وسبق وتم تأجيله اكثر من مرة.