شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة التوقيعية بالزمالك يستعد للمشاركة ببطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد أسرة السباحة التوقيعية بنادي الزمالك، خلال الفترة الجارية؛ للمشاركة في بطولة الجمهورية.

وأشارت المدير الفني لأسرة السباحة التوقيعية بنادي الزمالك، أماني مصطفى، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إلى أن فريق تحت 15 سنة بالنادي هو الذي سيُشارك في البطولة بـ12 لاعبةً.

ومن جانبها، قالت المدير الإداري للفريق، غادة كرارة، إن جميع اللاعبات بأسرة السباحة التوقيعية بالنادي يستعدن يومياً عبر تدريبات تنقسم مابين السباحة وفنيات البالية المائي وتدريبات اللياقة البدنية.

وأشارت كرارة، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إلى أن عدد لاعبات أسرة السباحة التوقيعية في نادي الزمالك بجميع المراحل، 65 لاعبةً يخضعن للتدريب يومياً وفقاً للإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا المُستجد كوفيد_19.