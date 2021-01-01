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السباحة التوقيعية بالزمالك يستعد للمشاركة ببطولة الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد أسرة السباحة التوقيعية بنادي الزمالك، خلال الفترة الجارية؛ للمشاركة في بطولة الجمهورية.
وأشارت المدير الفني لأسرة السباحة التوقيعية بنادي الزمالك، أماني مصطفى، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إلى أن فريق تحت 15 سنة بالنادي هو الذي سيُشارك في البطولة بـ12 لاعبةً.

ومن جانبها، قالت المدير الإداري للفريق، غادة كرارة، إن جميع اللاعبات بأسرة السباحة التوقيعية بالنادي يستعدن يومياً عبر تدريبات تنقسم مابين السباحة وفنيات البالية المائي وتدريبات اللياقة البدنية.

وأشارت كرارة، في تصريحات خاصة للموقع الرسمي، إلى أن عدد لاعبات أسرة السباحة التوقيعية في نادي الزمالك بجميع المراحل، 65 لاعبةً يخضعن للتدريب يومياً وفقاً للإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس المُستجد كوفيد_19.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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