شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضي منصور علي وزير الرياضة بخصوص فرجاني ساسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك المستبعد بقرار من الجهة الإدارية تصريحات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن عقده جلسه مع فيرجاني ساسي لاعب الزمالك في عهد المجلس السابق برئاسته

وقال منصور في اول تعليق له على هذه الواقعه: «وزير الرياضة يحاول تضليل الجمهور بالزج باسمي في ازمة ساسي ولانه سبق وجلس معه في عهدي».

وكشف منصور في تصريحات خاصة ان الجلسة التي عقدها وزير الرياضة مع ساسي في عهده كانت بسبب خدمة إنسانية لزوجة اللاعب للحصول على التاشيرة من السفارة المصرية في تونس للدخول لمصر ولولا تغيير السفير وطاقم السفارة لما لجأ اللاعب للوزير الذي لم يقدم أي خدمة لزوجة اللاعب ولم يساعده في الحصول على التاشيرة.

وتابع: الان أصبحنا نري وزير رياضة يجلس مع لاعب كرة ليقنعه ويطلب منه التجديد لنادي وتخفيض راتبه.