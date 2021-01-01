شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة اخيرة مع ساسي لحسم التجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم المشرف على الكرة بالزمالك ، إلى أن هناك جلسة خلال الأيام المقبلة، تجمع إدارة النادي، مع التونسي فرجاني ساسي، لحسم ملف تجديد التعاقد مع القلعة البيضاء.

وأوضح أن كافة المسئولين عن ملف الكرة في النادي استمروا بمقر القلعة البيضاء حتى الرابعة والنصف صباحاً حتى يتم الانتهاء من كافة تفاصيل العقود والملفات حتى يستمر اللاعبون في حالة من التركيز الشديد.