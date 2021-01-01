شكرا لقرائتكم خبر عن ‏10 حقائق في تاريخ مواجهات الأهلي ووادي دجلة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره وادي دجلة مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

ونستعرض في السطور التالية 10 حقائق عن تاريخ مواجهات الأهلي ودجلة.

الفريقان تقابلا في 16 مباراة سابقة بالدوري، الأولى كانت في الثالث والعشرون من سبتمبر لعام 2010 وحسمها الأهلي بهدف نظيف.

12 انتصاراً حققهم الأهلي مقابل انتصار وحيد لدجلة، بينما حسم التعادل نتيجة 3 مباريات بينهما، بواقع تعادلين سلبيين وتعادل إيجابي وحيد

21 هدفاً أمطر بهم الأهلي شباك دجلة، بينما اكتفى الفريق الدجلاوي بزيارة المرمى الأحمر 6 مرات فقط.

حسام غالي هو من قص شريط أهداف الفريقين، حيث سجل قائد الأهلي السابق هدف فوز فريقه في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بالدوري.

حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي أحرز انتصاره رقم 100 بمشواره التدريبي خلال لقاء الأهلي ودجلة بالدور الثاني لموسم 2016-2017.

مصطفى جلال هو أول لاعب مصري يلعب بقميص وادي دجلة يتمكن من التسجيل في شباك الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري، حيث احتكر أجانب دجلة زيارة الشباك الأحمر خلال أول 8 مواجهات وجاءت عن طريق السوري عبدالفتاح الأغا والنيجيري ستانلي والكونغولي مابوكو.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري كان بلقاء الدور الأول لموسم 2019-2020، وكان من نصيب الأهلي بثلاثية نظيفة.

كريم ندفيد لاعب الأهلي هو من تمكن من انهاء حالة العجز التسجيلي للفريق الأحمر أمام دجلة في وجود عصام الحضري بعد 199 دقيقة متتالية، حيث فشل المارد الأحمر عن هز شباك دجلة “الحضري” في مباراتي الدور الأول والثاني لموسم 2016 لينجح “ندفيد” في انهاء الأزمة بعد 19 دقيقة من لقاء الدور الأول في 2017.

الفوز الوحيد الذي حققه دجلة على الأهلي بالدوري كان في موسم 2015-2016، وجاء بقيادة فنية من خارج الخطوط للفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للقطبين الأهلي والزمالك.

ثلاثي أجنبي سجل للأهلي في شباك دجلة وهو الموريتاني دومينيك داسيلفا والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول.