شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الزمالك يستعد للمشاركة في بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد أسرة جمباز «الترامبولين» بنادي الزمالك، للمشاركة يوم غد السبت الموافق 2 يناير الجاري، في بطولة الجمهورية للعبة.

ويُشارك في فعاليات البطولة ـ التي تستمر لمدة 3 أيام على ملاعب نادي مدينة نصر ـ 32 لاعباً ولاعبة بمرحلتي البراعم والناشئين.

ومن جانبه، قال رئيس جهاز قطاع الجمباز في نادي الزمالك، أبوالعلا محمد، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، إن جميع اللاعبين استعدوا جيدًا للبطولة بعد تدريبات مُكثفة منذ شهر؛ لرفع الكفاءة.

وأتم رئيس جهاز قطاع الجمباز في نادي الزمالك، تصريحاته بالإشارة إلى أن هدفهم كجهاز فني تكوين فرقاً على أعلى مستوى تليق باسم نادي الزمالك لتكون قاعدة أساسية لمنتخب مصر قادرة على المشاركة بالبطولات الدولية.

يُذكر أن أسرة الجمباز بنادي الزمالك قد حصلت مؤخراً على 40 ميدالية ببطولة الجمهورية للجمباز الإيقاعي.