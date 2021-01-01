شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يعود للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل الاهلى بعد تعافى محمد مجدى قفشة، صانع ألعاب الفريق ، من فيروس كورونا، ليصبح اللاعب جاهزاً للعودة للتدريبات بعد غيابه عن الأهلى منذ مواجهة سونيديب بطل النيجر فى ذهاب دور الـ 32 لدورى الأبطال الأفريقى.

وسيقوم الجهاز الفني بتجهيزة للقاء الاياب المقرر الثلاثاء المقبل، على ملعب استاد القاهرة،وساهم أفشة خلال الفترة الماضية فى قيادة الفريق لتحقيق انتصارات هامة على الصعيدين المحلى والأفريقى وبات فرس الرهان الذى يعتمد عليه المدير الفني في المباريات الرسمية .