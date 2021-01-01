شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والهلال يودعان 2020 بالتعادل والنصر ينتصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أنقذ المهاجم البديل صالح الشهري فريق الهلال للمرة الثانية توالياً من الخسارة عندما خطف هدف التعادل أمام الشباب بهدف في الدقيقة 88 من اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وهي المباراة الأخيرة للفريقين في 2020.

ومهدت النتيجة الطريق أمام الأهلي ليعتلي الصدارة إذا فاز السبت على التعاون؛ حيث أصبح للهلال 24 نقطة ويمتلك الأهلي حالياً 22 نقطة وفي حال فوزه ستصبح لديه 25 نقطة.

واحتفظ الشباب بالمركز الثالث برصيد 19 نقطة، وأكمل المباراة منقوصاً من الدقيقة 54 بعد طرد تركي العمار.

تقدم الشباب بعد 14 دقيقة عن طريق البرتغالي مارتينيز ، وأدرك الهلال التعادل في الوقت القاتل بعد ضغط مستمر في الشوط الثاني وتحديداً بعد طرد العمار.

واعتبر البرتغالي بيدرو مدرب الشباب، النتيجة مقنعة في ظل ظروف المباراة أما الروماني رازفان مدرب الهلال فبدا غير راض خاصة في حالة إلغاء هدف ياسر الشمراني بداعي التسلل من الفرنسي غوميز بداية الشوط الثاني.

وكان البرازيلي رومارينهو، قد قاد اتحاد جدة ليفتتح الجولة بفوز على مضيفه الباطن 2-1 رافعاً رصيده إلى 18 نقطة ليصبح رابعاً وتلقى الباطن خسارته الثالثة توالياً ليبقى رصيده على 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وسجل رومارينهو هدفي فريقه، في حين أودع الانجولي فابيو الهدف الوحيد لأصحاب الأرض من ضربة جزاء.

وعاد النصر بفوز مهم على الصعيد المعنوي من ملعب الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين في أول مباراة للفائز تحت قيادة مدربه الجديد الين هورفت.

وتقدم العالمي إلى المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة متساوياً مع العين والباطن والرائد، وتجمد رصيد الفيصلي على 13 نقطة وتلقى خسارته الثالثة توالياً.

سجل للنصر نور الدين أمرابط وسلطان الغنام ورائد الغامدي (25 و 40 و86 )، وللفيصلي تفاريس (69 و85) وأهدر أمرابط ضربة جزاء للنصر.