شكرا لقرائتكم خبر عن كايزر محبط وبيدرو حزين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: عاطف صيام

أوضح الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة أنه يشعر بالإحباط من نتيجة تعادل فريقه مع العين؛ حيث كان بإمكان "فخر أبوظبي" الفوز وحصد النقاط الثلاث في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس في استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الـ12 من دوري الخليج العربي.

وقال كايزر: قدمنا مباراة جيدة من بدايتها ولكن العين عاقبنا بهدفين بعد ان ارتكبنا خطأين والشيء الجيد أننا سرنا على نفس الأسلوب على الرغم من تأخرنا، وفي الشوط الثاني غيرنا من أسلوبنا بعد طرد لاعب من العين ودفعنا بلاعبين أصحاب نزعة هجومية وأدركنا التعادل وكان بإمكاننا أن نضيف الهدف الثالث والرابع قياساً بالفرص المتاحة، ولكن لم نكن في يومنا ولم يحالف الفريق التوفيق، وبالتأكيد هذه النتيجة أصابتهم بالإحباط.

من جهته، أشار البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب العين إلى أنه غير سعيد بنتيجة التعادل أمام الجزيرة على الرغم من اعترافه بصعوبة المباراة في الشوط الثاني واللعب بعشرة لاعبين وقال: بالطبع الفريقان غير سعداء بهذه النتيجة وكانت أمامنا فرصة للحصول على النقاط الثلاث بعد أن تقدمنا بهدفين في الشوط الأول، ولكن من الصعب أن تلعب بعدد أقل من اللاعبين أمام منافس مثل الجزيرة الذي يملك لاعبين على مستوى عالٍ من المهارة.

وأضاف: دخلنا المباراة بخطة محكمة كما أن اللاعبين نفذوا تعليماتي بصورة جيدة ونجحنا فيما خططنا له، ولكن طرد يحيي نادر أثر فينا فمثل هذه الأخطاء مكلفة ولا يمكن أن يحصل لاعب علي بطاقتين في ظرف ثلاث دقائق فقط فهو أمر لابد من الوقوف عنده والعمل على علاجه.

وتابع: كنا ندرك أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة بعد طرد يحيي نادر؛ لذلك حاولنا إيجاد التوازن اللازم بإجراء بعض التغيرات وكنا نهدف إلى الثلاث نقاط ولكن فعلياً حصلنا على نقطة.