شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يودع 2020 في الصدارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

فاز الشارقة على ضيفه عجمان بهدفين نظيفين سجلهما الثنائي البرازيلي ايغور كورنادو وويلتون في الأسبوع الـ12 من دوري الخليج العربي، ليرفع «الملك» رصيده إلى 29 نقطة، وينهي عام 2020 في الصدارة، بينما توقف رصيد «البرتقالي» عند 3 نقاط في المركز قبل الأخير وأصبح خطر الهبوط يتهدده جدياً بعدما فشل في تحقيق الانتصار للمباراة الـ12.

وجاء هدف كورنادو الأول من تمريرة خالد الظنحاني في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، وهو أسرع هدف شرقاوي في دوري الموسم الحالي، وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 89 من ركلة جزاء ارتكبها معه عبد الرحمن راكان ليرفع المهاجم البرازيلي رصيده في صدارة الهدافين إلى 11 هدفاً.

وكان عجمان سعى لإدراك التعادل بعد هدف كورنادة عبر محاولات متباعدة لم يكتب لها النجاح أبرزها التسديدة الصاروخية لجوستافو حولها حارس المرمى عادل الحوسني إلى ركلة ركنية منتصف الشوط الأول، أما أخطر فرصة شرقاوية فكانت لماجد سرور ولكن مدافع عجمان عبد الرحمن راكان استبسل في إبعادها.

وأجرى المدرب العنبري تبديلين وأشرك سيف راشد بديلاً لخالد باوزير، ومحمد عبد الباسط مكان ماجد سرور، فيما دفع المدرب المصري أيمن الرمادي بكل من وليد خالد وخالد ناصر الزري بديلين لعصام سحتيت وراشد حسن، وأدار المباراة الحكم عادل النقبي ولم تكن هناك أي حالة تستدعي الرجوع لتقنية «فار» طيلة زمن اللقاء ولم يكن هناك أي بطاقة ملونة.