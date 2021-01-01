شكرا لقرائتكم خبر عن رقم تاريخي لكلباء في الدوري الإماراتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

فرض حتا التعادل السلبي صفر- صفر على مضيفه اتحاد كلباء، إلا أنه لم يمنعه من تحقيق رقم قياسي تاريخي، هو الأول له في تاريخ مشاركاته بالدوري الإماراتي لكرة القدم، حيث خاض 8 مباريات متوالية من دون خسارة.

وسبق لكلباء أن خاض 7 مباريات من دون هزيمة في فترة الثمانينات، قبل أن يحقق أمام حتا الرقم القياسي الجديد (8 مباريات).

جاءت المباراة مملة وكانت أشبه بتقسيمة بين الفريقين بعد أن غابت الملامح الواضحة على خطة اللعب وانحصر الأداء في أغلب الأوقات في منطقة الوسط ، وبهذه النتيجة يصل كلباء إلى 19 نقطة، وحصد حتا النقطة الثانية قابعاً في المركز الأخير.

سيطر اتحاد كلباء على أغلب مجريات اللعب في الشوط الأول، لكنه افتقد في الكثير من الأحيان للفاعلية الهجومية رغم اكتفاء ضيفه حتا بالتنظيم الدفاعي مع الاعتماد على الارتداد المعاكس رغبة في إنهاء الـ45 دقيقة الأولى دون استقبال أهداف، وكانت أبرز الكرات الكلباوية الكرة التي تهيأت للاعب ناصر عبدالهادي في الدقائق الأولى لكنه سددها برعونة خارج الثلاث خشبات بجانب عدد من الكرات تعامل معها الثنائي مرياني وفيرناديز بنوع من اللامبالاة.

وعلى عكس التوقعات، لم يشهد الشوط الثاني تحسناً يذكر من الفريقين، واعتمد حتا على التكتل الدفاعي رغم النقص العددي الذي طرأ في صفوف أصحاب الأرض في الدقيقة 70 بعد طرد اللاعب ماجد راشد.

وبينما المباراة تتجه نحو لفظ أنفاسها الأخيرة كاد الكولمبي كيفن ألكسندر أن يضع حتا في المقدمة من تسديدة مباغتة وقف لها القائم الأيمن بالمرصاد.