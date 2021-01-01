شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد مصير جيرالدو فى الأهلي خلال 48 ساعة تمهيدا لقيد والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مسئولو النادى الأهلي مصير الأنجولي جيرالدو دا كوستا، جناح الفريق، خلال الـ48 ساعة المقبلة، بعدما تقرر رفع اسمه من قائمة الأهلي للسماح بقيد الكونغولي والتر بواليا الوافد حديثا من صفوف الجونة لتدعيم صفوف الأهلي فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

ومن المنتظر أن يتم وضع اسم جيرالدو في قائمة الانتظار وفقا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، لحين البت في مصيره سواء بالاستمرار فى قائمة الانتظار دون المشاركة مع الأهلي أو الرحيل لأحد الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته.

وعن موقف العروض القادمة للحصول على خدمات جيرالدو، أكد مصدر داخل الأهلي أن الموقف النهائي بشأن اللاعب سيتحدد خلال يومين دون التطرق لامتلاكه عروض من عدمها.

ويحتاج النادى الأهلى لحسم قيد بواليا قبل السادس من يناير الجاري وهو الموعد المحدد لإرسال قائمة الأهلى التى ستشارك فى كأس العالم للاندية التى ستقام فى قطر فبراير المقبل.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي فى ضم الكونغولى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لصفوف المارد الأحمر، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتي السوبر المصري والأفريقي، بناءً على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، والذي يرغب في ضم لاعب أجنبي بمواصفات خاصة.

ويلتقي الأهلي مع وادي دجلة في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخاسمة بالدوري، حيث يعاني من غيابات كثيرة ضربت صفوفه بسبب إصابات الملاعب وإصابات كورونا.