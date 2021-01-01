شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإسماعيلى يقبل اعتذار محمد وهبة ويعين أبو طالب العيسوى مديرا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام علي الكرة، قبول اعتذار محمد وهبة وتكليف أبو طالب العيسوي لاستكمال المهمة خلال الفترة المقبلة. واعتذر محمد وهبة المدير الفنى للإسماعيلى عن الاستمرار فى منصبه فى قيادة الدراويش بسبب الاختلاف مع مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان على بعض الأمور الخاصة بصلاحياته الفنية فى قيادة الفريق والمسئوليات التى يملكها لتحقيق طموحات الجماهير الصفراء، سواء فى اختيار اللاعبين أو ما يخص الفريق الكروي.

وأصدر محمد وهبة بيانا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم ..السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى الإسماعيلى ..تحية واحترامًا وبعد ..شرفت بتولى المسئولية الفنية لفريق الكرة الأول بالنادى فى ظل ظروف دقيقة وتوقيت عصيب وحساس من منطلق المسئولية والواجب كأحد أبناء النادى الإسماعيلى العظيم، وأديت دورى بكل إخلاص وبما يرضى الله وضميرى وحبى للنادى الذى قدمنى لعالم كرة القدم لاعبًا ثم مدربًا."

وحيث إننا لم نصل إلى نقطة اتفاق مشترك من حيث التعاقد المكتوب والصلاحيات والمسئوليات التى تحقق آمال وطموحات النادى وجماهيره الوفية العظيمة فأتقدم لسيادتكم باعتذار عن عدم الاستمرار متمنيًا التوفيق للنادى الإسماعيلي.

كان مجلس الإسماعيلى قد استقر على تكليف وهبة بتولى القيادة الفنية بعدما كان هناك اتجاه لاستقدام مدير فنى أجنبي، قبل أن يعتذر وهبة بسبب عدم الحصول على الصلاحيات الكاملة فى قيادة الدراويش.

ويخضع اليوم الجمعة فريق الإسماعيلى لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء الاحد المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الاخضر فى إفتتاح الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام.

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى والمقرر لها 11 يناير الجارى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.