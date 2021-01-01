شكرا لقرائتكم خبر عن كروكية الزمالك في صدارة الدوري رغم التعادل أمام الشمس والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل فريق الكروكية بنادي الزمالك، بقيادة المدير الفني، أحمد ميهوب، إيجابياً أمام نظيره الشمس بهدف لكل منهما خلال مباراة الذهاب التي جمعتهما مساء يوم أمس الخميس، ضمن منافسات بطولة الدوري متصدراً مجموعته.



وشارك في المباراة التي أُقيمت عل ملاعب مركز شباب الجزيرة، اللاعبة منال خضير، ضمن منافسات فردي سيدات، كما شارك كلًا من أحمد نصر وخالد كامل بمباراة زوجي رجال، على أن تُقام اليوم الجمعة مباراة العودة على الملاعب ذاتها.



ومن جانبه، أبدى المدير الفني لفريق الكروكية بنادي الزمالك، أحمد ميهوب، رضاه عن أداء لاعبيه في المباراة، مشيداً بمستواهم.