شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: محمد صلاح هو سبب أزمة مصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أن مصطفي محمد، لاعب الفريق لم يصله أي عروض ترتقى للمستوى الرسمي

وقال في تصريحات تليفزيونية: «كل عروض اللاعب شفويه عن طريق وكيل أعماله».

وأكد أن مشكلة مصطفي محمد، هي محمد صلاح نجم ليفربول لان مصطفي محمد يتمنى تكرارتجربة نجم ليفربول في الاحتراف لكن عليه أن يتذكر أن صلاح بدأ في سويسرا .