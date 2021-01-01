شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إنضمام بواليا لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق ، إنضمام والتر بواليا الوافد الجديد إلى تدريبات الأهلى بدءاً من السبت، بعد العودة للتدريبات عقب نهاية مباراة الجونة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر بشكل عادى، ليكون جاهزاً للمشاركة فى مباريات الأهلى الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية.

وينتظر أن يقوم الجهاز الفنى بتقديم اللاعب لزملائه في الفريق قبل انطلاق التدريبات، ويلتقى الأهلي مع وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخاسمة بالدوري، حيث يعانى من غيابات كثيرة ضربت صفوفه بسبب إصابات الملاعب وإصابات كورونا.