شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يدخل قائمة الانتظار في الأهلي بعد التعاقد مع بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى على قيد الوافد الجديد الزامبى والتر بواليا، فى قائمة الفريق بعد توقيعه على عقد إنضمام للنادى لمدة أربعة مواسم، ليحل بدل الانجولى جيرالدو، الذى خرج من حسابات المدرب، وأصبح على قائمة الإنتظار لحين تسويقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد موسمياني بصفقة بواليا البالغ 25 عاماً، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف في خمس مباريات مع الجونة، وحرص المدرب على تهنئة اللاعب بالانضمام للاهلى وطالبه ببذل قصارى جهده ليساهم فى تحقيق الإنتصارات للفريق والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الأهلى خلال الفترة المقبلة.