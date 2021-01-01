شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم الأهلي الجديد يوجه رسالة هامة للجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويترفيديو للوافد الجديد ،والتر بواليا لتقديمة للجماهير.

وظهر بواليا في فيديو بثته الصفحة الرسمية قائلاً، «بواليا أهلاوى»، وقال بواليا في فيديو بالإنجليزية بثته صفحة الأهلى على تويتر: «مساء الخير على الجميع سعيد بالانتقال للأهلي، وشكرا للجميع على دعمي، أنا متشوق للتواجد مع الفريق وسأتحدث عن انتقالى للأهلى في لقاء إعلامى مع قناة الأهلي، ولا أستطيع التحدث كثيرا الآن.. أتشوق للقائكم».

وتعاقد الأهلى، مع بواليا، لمدة 4 مواسم بعد فترة من المتابعة خلال مشاركتة مع فريقه ونال إعجاب الجهاز الفنى للاهلى بقيادة بيتسو موسيماني .