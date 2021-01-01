شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزي الجديد لمنتخب اليد بألوان علم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل زي المنتخب الوطني لكرة اليد بالتصميم الجديدة التي سيخوض بها منافسات «مونديال مصر» المقرر اقامته خلال الفترة من 13 وحتي 31 من الشهر المقبل، وهي بالوان علم مصر الاحمر والابيض والاسود.

ويواصل المنتخب تدريباته القوية استعداداً للمنافسات خلاله معسكره المغلق الذي انطلق السبت الماضي بقيادة المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا، وامس نقل منتخبنا تدريباته للصالة الرئيسية باستاد القاهرة استعدادا لتجربتي اليابان الوديتان ضمن برنامج استعداده للمونديال المقرر لهما 5 و7 يناير .