شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الأهلي يتأهل إلى أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل محمد مجدي حمزة، لاعب فريق ألعاب القوى بالنادي الأهلى لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

وتمكن محمد مجدي من الفوز بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة بمسافة ٢١.٢٩ متر في بطولة القاهرة الكبرى المؤهلة لطوكيو، التي أقيمت اليوم بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ونجح مصطفى محمد الجمل في تحقيق المركز الأول في مسابقة إطاحة المطرقة، بمسافة ٧٤.٥٠ متر، وحقق شهاب عبد العزيز المركز الأول في مسابقة قذف القرص بمسافة 58.95 متر.