شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شرف: فوز «أهلي ٢٠٠٣» على الجونة بخماسية بداية لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد شرف، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى ، مواليد ٢٠٠٣، أن الفوز على الجونة بخماسية نظيفة في بطولة الجمهورية يعد بداية لتصحيح وضع الفريق في جدول الترتيب، والمنافسة بقوة على التأهل للمرحلة النهائية، كما أنه منح اللاعبين ثقة كبيرة في قدراتهم.

وقال شرف إن اللاعبين تحلوا اليوم بشخصية الأهلي وقدموا مباراة قوية للغاية، ورغم الفوز بخماسية فإنه كان بإمكانهم تسجيل المزيد من الأهداف لولا الفرص المهدرة.

وأرجع شرف سوء النتائج في المباريات الأخيرة إلى سوء الحظ، خاصة أن اللاعبين يبذلون أقصى جهدهم.

وأكد مدرب «أهلي ٢٠٠٣» أن الفريق سوف يتعامل مع المباريات المتبقية في المجموعة كمباريات كؤوس، وسينافس بقوة على تحقيق الفوز خلالها جميعًا، لأن الأهلي يلعب من أجل المركز الأول دائمًا