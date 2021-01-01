شكرا لقرائتكم خبر عن بإنضمام بواليا للأهلي.. نجوم زامبية غزوا الدوري المصري ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الحصول على أولى الصفقات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2020-2021، بضم المهاجم الزامبي والتر بواليا قادماً من الجونة، ولمدة 4 مواسم مقبلة.

وسجل بواليا 3 أهداف للجونة بالدوري الممتاز هذا الموسم خلال 5 جولات.

وانضم بواليا لصفوف الجونة في الموسم الماضي 2019-2020، واستطاع اللاعب تسجيل 13 هدفاً للفريق في الدوري، ويمتلك اللاعب الجنسيتين الكونغولية "الكونغو الديموقراطية" والزامبية.

وسبق بواليا عدد من نجوم الكرة الزامبية الذين لعبوا بصفوف الدوري المصري في القرن الحالي نستعرضهم في السطور التالية.

المهاجم إيمانويل مايوكا، لعب بصفوف الزمالك خلال موسمي 2015-2016 و 2016-2017، إلا أنه لم يثدم أوراق اعتماده لجماهير القلعة البيضاء، وتراجع مستوى بالقميص الأبيض في ظل زيادة ملحوظة في وزنه، ونجح في تسجيل 5 أهداف فقط مع الفريق بالدوري، فضلاً عن هدف شهير في شباك اتحاد العاصمة الجزائري بمجموعات دوري الأبطال 2017.

النجم الزامبي فيليكس كاتونجو شغل مركز صانع الألعاب بصفوف الاتحاد السكندري في موسم 2014-2015 وتألق في ولاية حسام حسن قبل أن يفر هارباً من القلعة الخضراء في الموسم ذاته، كذلك لعب لصفوف النادي الأخضر الزامبي باتريك نجوما ولكن أداء لم يكن مرضياً لجماهير زعيم الثغر على مدار موسمي 2014-2015و 2015-2016.

لاعب زامبي اّخر تواجد ضمن قائمة الدوري المصري هو المهاجم رونالد كامبامبا الذي احترف بصفوف نادي الجونة قبل 5 مواسم ماضية واكتفى بتسجيل هدف وحيد مع الفريق الساحلي في الدوري.