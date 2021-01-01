شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مريم يونس لاعبة الطاولة: نفسى أبقى ممثلة وبحب ياسمين عبدالعزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى مريم يونس لاعبة تنس الطاولة فى نادى الأولمبى، والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين مع فريقها، كما أنها شقيقة محمد يونس لاعب فريق السلة بنادى الاتحاد السكندرى السابق والتأمين الحالى، والتى تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك بعيدا عن الرياضة؟ ما هوايتك بعيدا عن الرياضة؟ الطبخ، فى أوقات الفراغ بحب أدخل المطبخ أفنن فى الأكلات. ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها؟ ما الاكلة التى تتميزين فى طبخها؟ البيتزا، بكل الأنواع

مريم يونس في حمام السباحة من هو نجمك المفضل؟ من هو نجمك المفضل؟ شقيقى محمد يونس لاعب سلة الاتحاد السابق، والتأمين الحالى. مين المطرب المفضل؟ مين المطرب المفضل؟ محمد منير الكينج بحب كل ألبوماته.

مريم يونس لاعبة تنس الطاولة بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال بتكون أسهل لما تتعاكسى فى الشارع بتعملى ايه ؟ لما تتعاكسى فى الشارع بتعملى ايه ؟ مش برد اصلا وكأنى مش سامعة لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى ايه؟ لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى ايه؟ ممثلة

مريم يونس نجمة تنس الطاولة مين من نجمات السينما الى كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ مين من نجمات السينما الى كنتى تتمنى تكونى مثلها ؟ أكيد ياسمين عبدالعزيز تفضلى الارتباط بشخص رياضى ام غير رياضى ؟ تفضلى الارتباط بشخص رياضى ام غير رياضى ؟ رياضى عشان يفهم ارتباطاتى بالتدريبات والبطولات. لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟ مش هسيبها طبعا وهتمسك برأيى.

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