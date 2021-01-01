شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة أكرم توفيق وأحمد ريان مع الجونة تفتح باب الأمل لنجم الأهلى الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء اتفاق مسئولى النادى الأهلى مع نظرائهم فى الجونة على إعارة عربى بدر، لاعب وسط الفريق الأحمر الصاعد إلى صفوف الساحلى خلال فترة الانتقالات الشتوية من صفقات انتقال الزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق الساحلي، والمنضم حديثا للقلعة الحمراء، ليكون بمثابة تأشيرة المرور للتشكيل الأساسى للمارد الأحمر حال تألق اللاعب الصاعد.

ونفذ الأهلى سيناريو إعارة لاعبيه الشباب لأندية الدورى الممتاز لاكتساب الخبرة اللازمة وإعادتهم مجدداً لارتداء القميص الأحمر والظهور فى التشكيلة الأساسية، وعلى رأس هذه الأندية فريق الجونة الذى استعار عددا كبيرا من نجوم الأهلى ونجح الثنائى أكرم توفيق لاعب خط الوسط وأحمد ياسر ريان المهاجم في لفت أنظار مسئولى القلعة الحمراء بتألقهم فى صفوف الفريق الساحلى، ليقرر الأهلى عودتهم، ونجح أكرم توفيق فى المشاركة فى المباريات وتسجيل هدف، فيما لا يزال أحمد ياسر ريان يتحسس طريق التألق بعد تعافيه من فيروس كورونا.

ويأمل العربى بدر أن يسير على خطى أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان بالتألق مع الجونة حتى يتمكن من العودة للأهلى والظهور فى تشكيلة المارد الأحمر بعد اكتساب خبرة اللعب بالدورى الممتاز الذى تنقصه بالطبع مثل أى لاعب صاعد.

ولم يشارك عربى بدر مع الأهلى منذ بداية الموسم فى ظل الكثافة العددية فى وسط ملعب الأهلى، لوجود كل من عمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحى وأكرم توفيق، وأحمد رمضان بيكهام.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن توقيع الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، للانضمام إلى صفوف الأهلى لمدة أربعة مواسم، تبدأ مطلع يناير 2021.

جاء ذلك بعدما أنهى توفيق كافة الأمور المالية والإدارية مع مسئولى نادى الجونة، بالتنسيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لسرعة ضم المهاجم الزامبى لتدعيم صفوف الأهلى خلال الفترة القادمة.