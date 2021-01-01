شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتظام والتر بواليا فى تدريبات الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل الأهلى أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد أصبح جاهزاً للانتظام فى تدريبات الفريق، بعد التعاقد معه قادماً من الجونة لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الانتهاء من مباراة وادى دجلة فى الجولة الخامسة بالدوري.

وقال المصدر، إن والتر بواليا سيظهر فى تدريبات الأهلى بدءاً من غد السبت بعد العودة للتدريبات عقب نهاية مباراة الجونة، على أن يتم قيده فى قائمة الفريق الأحمر بشكل عادى، ليكون جاهزا للمشاركة فى مباريات الأهلى الرسمية سواء المحلية أو الأفريقية.

ويلتقى الأهلى مع وادى دجلة فى السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخاسمة بالدوري، حيث يعانى من غيابات كثيرة ضربت صفوفه بسبب إصابات الملاعب وإصابات كورونا.

ويفتقد الأهلى جهود كل من عمرو السولية ومحمد مجدى قفشة ورامى ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني، إضافة إلى جونيور أجايى وجيرالدو وناصر ماهر.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلى فى ضم الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة السابق لصفوف المارد الأحمر، لتدعيم هجوم المارد الأحمر قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، وقبل خوض مباراتى السوبر المصرى والأفريقي، بناءً على رغبة الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني، والذى يرغب فى ضم لاعب أجنبى بمواصفات خاصة.